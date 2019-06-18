В Стамбуле произошла драка россиян с грузинами: один человек погиб и один пострадал

СЕГОДНЯ 16:43 2019-06-18T16:43:14+03:00

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В Стамбуле произошла массовая драка граждан Грузии и России, в результате россиянин получил ножевое ранение.

Как сообщило генеральное консульство России в Стамбуле, ЧП произошло в понедельник, 17 июня, в офисе логистической компании в районе Фатих. По информации дипведомства, в офисе компании произошла ссора, переросшая в «массовую потасовку с применением холодного и огнестрельного оружия». В результате инцидента погиб гражданин Грузии в результате огнестрельного ранения. Россиянин был госпитализирован с ножевым ранением, его жизни ничего не угрожает, говорится на странице генконсульства в Facebook.

При этом, по данным МИД Грузии, перестрелка случилось при попытке ограбления почтовой компании. Отмечается, что в офис ворвались вооруженные люди и потребовали лечь на пол.

«Скорее всего, это было с целью ограбления, однако не исключена криминальная разборка», — сказал представитель МИД Грузии Владимир Константиниди. Он отметил, что среди ворвавшихся был погибший 56-летний гражданин Грузии, его подельников разыскивают . Пострадавший россиянин был среди тех, кто пытался оказать сопротивление нападавшим, передает «Интерфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU