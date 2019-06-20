Американская компания заявила о создании новой гиперзвуковой ракеты

СЕГОДНЯ 05:11 2019-06-20T05:12:20+03:00

Ракета, по утверждению разработчиков, разгоняется до 6000 километров в час.

Оружие способно преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут

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Американская компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты. Оружие, оснащенное прямоточным воздушно-реактивным двигателем, сможет разгоняться до скорости в пять махов. Это около 6000 километров в час. По утверждениям разработчиков, ракета сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут.

"Это оружие принципиально меняет игру. Ничего подобного еще не существует", - сказал вице-президент Raytheon Том Бассинг. Его слова приводит Aviation Week.

Сайт kp.ru писал об испытаниях электромагнитной пушки из "Звездных войн". Она стреляет снарядами, которые летят со скоростью 7400 км/час и пробивают на расстоянии 160 километров толстые бетонные стены.

ИСТОЧНИК KP.RU