2019-06-20T05:12:20+03:00
Политика

Американская компания заявила о создании новой гиперзвуковой ракеты

Оружие способно преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ракета, по утверждению разработчиков, разгоняется до 6000 километров в час.Ракета, по утверждению разработчиков, разгоняется до 6000 километров в час.
Изменить размер текста:

Американская компания Raytheon представила концепт гиперзвуковой ракеты. Оружие, оснащенное прямоточным воздушно-реактивным двигателем, сможет разгоняться до скорости в пять махов. Это около 6000 километров в час. По утверждениям разработчиков, ракета сможет преодолеть расстояние между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом за 39 минут.

"Это оружие принципиально меняет игру. Ничего подобного еще не существует", - сказал вице-президент Raytheon Том Бассинг. Его слова приводит Aviation Week.

Сайт kp.ru писал об испытаниях электромагнитной пушки из "Звездных войн". Она стреляет снарядами, которые летят со скоростью 7400 км/час и пробивают на расстоянии 160 километров толстые бетонные стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ВЦИОМ: Большинство россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
Пьяный украинский военный ранил троих подчиненных в Донбассе
"Я бы расстался спокойно": Баста рассудил L’One и Black Star
Более 9 тысяч канадцев оставили свои дома из-за лесных пожаров
Британца вышвырнули из самолета после признания о смертельной аллергии на орехи
Порошенко создал новый "спецназ" против России
СК возбудил уголовное дело после обращения россиян на прямую линию с президентом
В Мексике ратифицировали договор о свободной торговле с США и Канадой
Посольство России в США сочло обвинительный приговор Тищенко ошибочным
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,5%
YouTube может перенести детский контент на отдельную платформу
Глава Huawei заявил, что компания переживет убытки из-за санкций США
Пентагон направит на Ближний Восток беспилотники и самолеты-разведчики для "защиты интересов в регионе"
Семь человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон"
В США с рельсов сошел поезд с опасными веществами и оружием
Трамп за сутки собрал 25 млн долларов на свою предвыборную кампанию
Российские банки заработали в 1,6 раза больше, чем прошлом году