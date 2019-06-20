Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться
На Прямую линию с президентом России поступило много обращений от россяин о падении уровня доходов.
"Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Речь даже не о санкциях, а о ситуации на рынке. Поэтому у нас произошел малоприятный элемент в экономике. Действительно, реальные доходы россиян сокращались несколько лет. Самая тяжелая ситуация была в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается", - ответил президент.
Он также обратил внимание на ситуацию с реальными доходами россиян.
"У нас примерно 100 тысяч человек легализовались, теневой рынок сократился - это отражается на реальных доходах", - добавил Путин.
По словам президента, реальные располагаемые доходы россиян падают из-за выплат по кредитам. Он призвал Банк России обратить на это внимание.
По словам главы государства, с 2013 года номинальная зарплата увеличилась с 33 тысяч до 45 тысяч. Он подчеркнул, что это средние цифры. Разница в различных регионах и отраслях экономики остается большой.
Путин добавил, что темпы роста реальной зарплаты на май текущего года составили 2,8%.
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Владимир Путин - о падении доходов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU