2019-06-20T12:43:36+03:00
Политика

Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться

Президент России отвечает на вопросы россиян в прямом эфире.
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Прямую линию с президентом России поступило много обращений от россяин о падении уровня доходов.

"Несколько лет назад мы столкнулись с несколькими шоками. Речь даже не о санкциях, а о ситуации на рынке. Поэтому у нас произошел малоприятный элемент в экономике. Действительно, реальные доходы россиян сокращались несколько лет. Самая тяжелая ситуация была в 2016 году. Сейчас ситуация восстанавливается", - ответил президент.

Он также обратил внимание на ситуацию с реальными доходами россиян.

"У нас примерно 100 тысяч человек легализовались, теневой рынок сократился - это отражается на реальных доходах", - добавил Путин.

По словам президента, реальные располагаемые доходы россиян падают из-за выплат по кредитам. Он призвал Банк России обратить на это внимание.

По словам главы государства, с 2013 года номинальная зарплата увеличилась с 33 тысяч до 45 тысяч. Он подчеркнул, что это средние цифры. Разница в различных регионах и отраслях экономики остается большой.

Путин добавил, что темпы роста реальной зарплаты на май текущего года составили 2,8%.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о падении доходов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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