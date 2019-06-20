2019-06-20T13:46:15+03:00
Политика

Путин: география выезда за рубеж сотрудников МВД расширится

Президент России отвечает на различные вопросы граждан в прямом эфире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
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Президент России Владимир Путин пообещал в ходе Прямой линии, что география возможно го выезда за рубеж сотрудников МВД расширится.

"Какими секретами владеют полицейские, что им нельзя выезжать во многие заграничные страны?", - такой вопрос зачитал Путин с экрана.

Он ответил, что действительно, ограничения в большей степени должны касаться ключевых сотрудников, а люди на местах должны иметь возможность выехать в большее число стран, чем сейчас. По словам президента, этот вопрос он уже обсудил с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

"Мы договорились о том, чтобы расширить географию выезда. В целом они [сотрудники МВД] наделены особыми полномочиями, поэтому в их отношении действует особый статус", - подчеркнул президент.

Он добавил, что люди должны сами сделать выбор, что им важнее. Некоторые ограничения в отношении полицейских по-прежнему останутся.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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