2019-06-20T14:30:04+03:00
Политика

Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений

Президент России проводит очередную Прямую линию
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным общественный деятель Александр Хуруджи обратил внимание на уголовное преследование бизнесменов. Он предложил рассмотреть возможность выходить под залог в качестве меры пресечения. Он отметил, что предприниматели не будут убегать в таком случае.

"К сожалению, убегают, отсиживаются за рубежом. А зарубежные партнеры не выдают нам их", - ответил Путин, отметив, что это отдельная тема.

При этом он согласился с тем, что недопустимо злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений. Однако, по словам главы государства, полностью такую меру пресечения исключить тоже нельзя.

"Можно использовать внесение залога наряду с арестом, домашним арестом, но полностью заменить нельзя. Во всем должна быть мера", - сказал президент России.

Кроме того, он подчеркнул, что Генпрокуратура и Верховный суд должны внести предложения по мерам пресечения при экономических преступлениях до начала декабря текущего года.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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