Путин о законе "О фейках": речь идет о целенаправленном распространении ложной информации
Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) задал свой вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня. Его обращение касалось широко обсуждаемого в последнее время нового закона "О фейках".
"Сейчас в интернете можно нести любой бред и называть это новостями. То "конец света" в Дзерджинске, то похоронят живого человека. Подобные лживые новости нынче модно называть фейками. Не пора ли у нас за распространение фейковых новостей ввести ответственность построже, например, уголовную?", - спросил Пучков.
Президент ответил, что проблема действительно становится очень острой. Он подчеркнул, что ложные сведения распространялись не только относительно Дзерджинска Свердловской области (где произошел взрыв в конце декабря 2018 года), но и по другим вопросам.
Президент отметил, что в случае с законом о борьбе с фейками речь идет именно о целенаправленном распространении ложной информации.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Путин - об ответственности за фейковые новости.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU