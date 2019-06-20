Путин о законе "О фейках": речь идет о целенаправленном распространении ложной информации

СЕГОДНЯ 15:01 2019-06-20T15:26:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) задал свой вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня. Его обращение касалось широко обсуждаемого в последнее время нового закона "О фейках".

"Сейчас в интернете можно нести любой бред и называть это новостями. То "конец света" в Дзерджинске, то похоронят живого человека. Подобные лживые новости нынче модно называть фейками. Не пора ли у нас за распространение фейковых новостей ввести ответственность построже, например, уголовную?", - спросил Пучков.

Президент ответил, что проблема действительно становится очень острой. Он подчеркнул, что ложные сведения распространялись не только относительно Дзерджинска Свердловской области (где произошел взрыв в конце декабря 2018 года), но и по другим вопросам.

Президент отметил, что в случае с законом о борьбе с фейками речь идет именно о целенаправленном распространении ложной информации.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715739" frameborder="0"></iframe> Путин - об ответственности за фейковые новости.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU