2019-06-20T15:26:46+03:00
Политика

Путин о законе "О фейках": речь идет о целенаправленном распространении ложной информации

В ходе Прямой линии президенту РФ задали вопросы насчет обсуждаемых в последнее время новых законах
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Блогер Дмитрий Пучков (Гоблин) задал свой вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня. Его обращение касалось широко обсуждаемого в последнее время нового закона "О фейках".

"Сейчас в интернете можно нести любой бред и называть это новостями. То "конец света" в Дзерджинске, то похоронят живого человека. Подобные лживые новости нынче модно называть фейками. Не пора ли у нас за распространение фейковых новостей ввести ответственность построже, например, уголовную?", - спросил Пучков.

Президент ответил, что проблема действительно становится очень острой. Он подчеркнул, что ложные сведения распространялись не только относительно Дзерджинска Свердловской области (где произошел взрыв в конце декабря 2018 года), но и по другим вопросам.

Президент отметил, что в случае с законом о борьбе с фейками речь идет именно о целенаправленном распространении ложной информации.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Путин - об ответственности за фейковые новости.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миллиардер Владимир Коган умер после длительного лечения
Евросоюз заявил о продлении санкций против РФ
Путин заявил о том, что Россия продолжает заниматься импортозамещением
Путин назвал сокращение военных расходов поводом для гордости
Путин заявил, что поручит Скворцовой разобраться в ситуации с зарплатами в региональных "скорых"
Путин заявил о необоснованности введенных против Ирана санкций
Путин: "То, что вы видим сейчас на Украине - не смешно"
Путин: "Ничего недоступного для женщин в армии нет"
Путин заявил, что диалог с США "всегда хорош и востребован"
Вторая областная детская больница появится на Вологодчине
Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются
Путин обещал проверить, как реализуется закон об упрощенном получении гражданства РФ украинцам
Путин: "На сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство с Белоруссией
Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критиковать власть
Путин поручил приравнять ополченцев Ботлиха к участникам боевых действий
Путин: Никакой либерализации антинаркотического законодательства быть не может
Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических препаратов при паллиативной помощи
Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке