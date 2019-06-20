СЕГОДНЯ 17:48 2019-06-20T17:48:36+03:00

Банк ДОМ.РФ запускает ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) до 30 млн рублей по ставке от 11% годовых с первоначальным взносом от 20%

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Продукт позволит людям приобретать земельные участки и строить на них частные жилые дома (включая деревянное домостроение) с привлечением аккредитованных банком подрядных организаций. На этапе строительства залогом по кредиту будет являться земельный участок, а после завершения стройки и оформления собственности на дом — земельный участок и жилой дом.

Ранее Президент РФ В.В. Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил разработать доступные финансовые инструменты для людей, желающих построить собственный дом на своей земле.

«Это пилотный продукт, аналогов которому на рынке сейчас почти нет, — прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов. — Сначала мы запустим его для нескольких аккредитованных подрядчиков в Москве и Московской области. После этого сможем масштабировать продукт на другие регионы и строительные компании. Существует серьезный потенциал роста спроса на строительство собственных жилых домов, но при этом на рынке мало предложений и финансовых инструментов, чтобы эту потребность удовлетворить. Наша программа может стать удобным решением для людей, которые хотят построить свой дом».

Условия программы «Индивидуальное строительство жилого дома»:

Ставка – от 11% годовых

Минимальный первоначальный взнос – 20%

Сумма кредита – от 500 тыс. до 30 млн рублей

Срок кредита – от 3 до 30 лет

Кредит может быть оформлен совместно с дополнительными опциями «Справка о доходах по форме кредитора», «Легкая ипотека» и «Ставка ниже».

Данные социологических исследований ВЦИОМ отражают высокий спрос на ИЖС. В 2018 году было построено более 232 тыс. жилых домов площадью 32,4 млн кв. м. Порядка 3 млн семей рассматривают индивидуальное жилищное строительство в качестве предпочтительного способа улучшения жилищных условий.

Ранее Банк ДОМ.РФ запустил ипотечный продукт на покупку готового или строящегося по договору участия в долевом строительстве дома с земельным участком.

Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", город Москва, Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 2312.

ИСТОЧНИК KP.RU