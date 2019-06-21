В работе Facebook Messenger произошел сбой
Пользователи приложения Facebook Messenger в ряде стран столкнулись с проблемой. По данным сервиса Downdetector, отслеживающего популярные интернет-ресурсы, люди замечали неполадки связанные с невозможностью подключится к серверу.
"Проблемы в работе Facebook Messenger наблюдаются с 17:48 [четверга] по времени Восточного побережья США [00:48 по московскому времени]", - говорится в сообщении.
Больше всего сбоев зарегистрировано на территории США и Великобритании. Проблемы возникли также в Дании, Польше, Ирландии и ряде других стран. Треть пользователей не могут войти в свой аккаунт в приложении. Еще около 30% не получают сообщения.
ИСТОЧНИК KP.RU