Президент Чехии призвал Украину смириться с утерей Крыма

СЕГОДНЯ 03:52 2019-06-21T03:52:36+03:00

Милош Земан уверен, что санкции не подействовали на экономику России должны образом

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Президент Чехии Милош Земан уверен, что санкции стран мира после присоединения Крыма к России должным образом не подействовали на нашу экономику и политику. С его слов, международному сообществу следует пересмотреть отношение к этому вопросу.

"Это факт. Украине и части международного сообщества, которая не согласна с этим, следует смириться", - сказал Земан в интервью телеканалу Barrandov.

Отметим, в четверг, 20 июня, Евросоюз продлил "крымский" пакет санкций на год. Санкции решили продлить в связи с отсутствием прогресса в реализации минских соглашений.

ИСТОЧНИК KP.RU