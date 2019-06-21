2019-06-21T11:57:08+03:00
Политика

Горные разведчики пересядут на «Тайфун»

В войсковых частях получат высокопроходимый бронеавтомобиль
Елена АКИМОВА
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Горные разведчики пересядут на «Тайфун»Горные разведчики пересядут на «Тайфун»Фото: Александра ШОПЕНКО
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Горные разведчики пересядут на «Тайфун К -53949». В войсковых частях получат специальные бронеавтомобили повышенной проходимости. Особенность автомобиля в том, что он безотказно работает на высотах свыше 4 тыс.метров.

Сейчас техника проходит войсковые испытания. На тестирования в 55-й отдельной горной мотострелковой бригаде 41-й общевойсковой армии ЦВО, которая расквартирована в Кызыле, направлено несколько образцов.

В Минобороны рассказывают, что машина оснащена корпусом типа фургон. Покрытие бронированное, а внутри может разместиться до 10 человек.

Броня выдерживает бронебойные пули калибра 7,62 и крупные осколки авиабомб и артиллерийских снарядов. Днище имеет особую форму, напоминающую букву V, что снижает последствия после подрыва на минах.

При необходимости машину можно вооружить 12,7-миллиметроовым пулеметом «Корд».

Эксперты считают, что машина заменит знаменитый ГАЗ-66, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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