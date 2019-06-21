Треть женщин ходят на свидание ради бесплатной еды

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-21T12:05:18+03:00

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Примерно каждая третья девушка готова пойти на свидание с мужчиной ради возможности бесплатно пообедать или поужинать, а вовсе не из-за романтических чувств. К такому выводу пришли социологи из университета города Азуса в Соединенных Штатах.

Всего принять участи в исследовании согласились несколько сотен девушек. Как показали результаты, 33 процента представительниц прекрасной половины человечества хотя бы раз ходили на свидания ради возможности бесплатно поесть, пишет журнал SPPS.

По словам исследователей, девушки, которые чаще всего прибегают к подобному приему, обладали определенным набором негативных черт характера, называемых темной триадой - нарциссизмом, макиавеллизмом и психопатией. Кроме того, они умеют хорошо манипулировать поведением других людей и отличаются низким уровнем эмпатии.

ИСТОЧНИК KP.RU