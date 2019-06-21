В Мособлстате рассказали, когда закончится «дефицит» мужчин

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-21T13:56:06+03:00

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В Мособлстате сделали демографический расчет до 2035 года. Прогнозы радуют – к концу прогнозируемого срока разница между мужским и женским населением почти сократится. Сегодня этот разрыв велик: из 7,6 млн человек, живущих в области, 3,5 млн – это мужчины, и более 4 млн – женщины.

Статистика показывает, что на 1000 женщин приходится всего 861 мужчина. Постепенно подобная тенденция будет сокращаться и к концу отчетного периода прогнозы будут более положительными: 1000 на 986.

Естественная убыль населения постепенно увеличится. В 2019 году на тысячу населения приходится 11 тысяч родившихся и 11,8 тыс.умерших. А к 2035 году расклад сильно изменится: 8,6 родившихся и 12,5 умерших. Несмотря на это население Подмосковья будет расти и достигнет численности в 8,7 млн человек. Показатели спасут приезжие из других регионов.

Соответственно, будет расти число трудоспособного населения, прогнозируется увеличение с 4,3 до 5 млн человек. Постепенно средний возраст жителей области увеличится, молодежи станет меньше (с 1,3 до 1,2 млн человек), а пожилых людей больше (1,9 млн до 2,4 млн человек).

Средняя продолжительность жизни населения вырастет с 68,5 года до 73,6 года у мужчин и с 78 лет до 80,9 года у женщин, пишет интернет-газета «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU