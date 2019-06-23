2019-06-23T09:44:53+03:00
В мире

Стали известны имена кандидатов на пост президента Аргентины

Действующий глава государства Маурисио Макри также примет участие в выборах
Александр ДЖУМАЕВ
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Все претенденты на пост главы государства примут участие в праймериз, которые состоятся в августеВсе претенденты на пост главы государства примут участие в праймериз, которые состоятся в августеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В предстоящих выборах президента Аргентины примут участие девять политиков, в том числе действующий глава государства Маурисио Макри. Как сообщает газета La Nacion, срок подачи заявок завершился в воскресенье, 21 июня, в 01:00 (07:00 мск).

Действующий президент будет представлять на выборах альянс "Вместе за перемены", который вошли правоцентристская партия "Республиканское предложение", левоцентристский "Гражданский радикальный союз", центристская "Гражданская коалиция" и члены оппозиционной перонистской Хустисиалистской партии (ХП). Вместе с Макри на выборы идет сенатор Мигель Пичетто, представляющий ХП; он претендует на пост вице-президента.

Согласно данным опросов, главным оппонентом Макри будет Альберто Фернандес, с 2003 по 2008 год занимавший пост премьер-министра. Его кандидатом на пост вице-президента будет Кристина Фернандес де Киршнер, занимавшая пост главы государства с 2007 по 2015 год. В выборах также примут участие экс-министр экономики Роберто Лаванья в паре с губернатором провинции Сальта Хуаном Мануэлем Уртубеем, Николас дель Каньо, Мануэла Кастаньейра, Хосе Луис Есперт, Гомес Сентурион, Алехандро Бьондини и Хосе Ромеро Ферис.

Все претенденты на пост главы государства примут участие в праймериз, которые состоятся в августе, в ходе которых аргентинцы выберут кандидатов, представляющих ту или иную партию. Тем не менее, в этом году все политические силы выставили только одного претендента на пост главы государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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