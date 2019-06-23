В Роспотребнадзоре рассказали о том, как правильно выбрать алкоголь

СЕГОДНЯ 09:56 2019-06-23T09:56:21+03:00

В заявлении ведомства отмечается, что покупать спиртные напитки в Интернете не стоит

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору и употреблению безопасных и качественных спиртных напитков. Сообщение об этом было опубликовано на сайте ведомства.

"Покупайте алкогольную продукцию только в стационарных организациях торговли, имеющих лицензию. Лицензия на розничную продажу алкогольной продукции в организациях торговли должна быть размещена в доступном для ознакомления месте", - говорится в сообщении.

В ведомстве также предостерегли граждан от приобретения алкогольных напитков через Интернет, а также напомнили, что минимальная цена на водку крепостью 40% составляет 205 рублей за бутылку объемом 0,5 л, а на коньяк такого же объема - не менее 371 рубля.

Продажа алкоголя при этом должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата, поскольку она предусматривает "регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)". Роспотребнадзор также предлагает потребителям установить бесплатное приложение "АнтиКонтрафакт Алко", с помощью которого можно проверить легальность каждой конкретной бутылки со спиртным.

ИСТОЧНИК KP.RU