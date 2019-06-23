2019-06-23T21:30:12+03:00
Политика

На сайте Зеленского создана петеция об отмене запрета российских соцсетей и сайтов

Доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru был запрещен на Украине в мае 2017 года
Екатерина БОЛГОВА
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Президенту Украины предложили снять запрет с российских соцсетейПрезиденту Украины предложили снять запрет с российских соцсетейФото: Анастасия ОСИПОВА
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На сайте президента Украины Владимира Зеленского создана петиция об отмене запрета пользования российскими социальными сетями и другими сайтами.

"Отменить запрет на использование российских и других сайтов, социальных сетей. Здесь идёт ограничение свободы человека. Мы имеем право на доступ к информации, развитие и общение с теми людьми, которых сами вправе выбирать", - сообщается в тексте петиции.

Также в обращении отмечается, что у многих граждан Украины родственники живут в России и других странах.

Петицию зарегистрировали 20 июня и за три дня набрала около 500 подписей. Для того, чтобы глава украинского государства рассмотрел предложение, оно должно собрать 25 тысяч подписей не более чем за три месяца.

Напомним, закон о запрете доступа к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru был принят на Украине в мае 2017 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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