Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, чтобы спасти эту страну. По словам политика, граждане его страны не должны оставить в беде «своих грузинских братьев».
На своей странице в Facebook Порошенко разместил ролик, в котором заявил, что Россия якобы «наносит удар по туристической Грузии», в связи с чем украинцы должны отказаться от отпуска в Крыму и за границей и поехать летом в Грузию.
Он также призвал украинский кабмин, министерство транспорта и украинские авиакомпании снизить цены на билеты в Грузию.
Кроме того, Порошенко напомнил, что Грузия переименовала украинские города в своих аэропортах. Причем это было сделано до решение Вашингтона переименовать Киев в Kyiv вместо Kiev. В связи с этим он призвал переименовать Грузию в Сакартвело (так Грузия называет себя сама).
«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — сказал Порошенко.
Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии.
ИСТОЧНИК KP.RU