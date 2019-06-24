2019-06-24T21:09:17+03:00
В мире

Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии

По словам экс-президента Украины, граждане не должны оставить в беде «своих грузинских братьев»
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-президент Украины Петр ПорошенкоЭкс-президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии, чтобы спасти эту страну. По словам политика, граждане его страны не должны оставить в беде «своих грузинских братьев».

На своей странице в Facebook Порошенко разместил ролик, в котором заявил, что Россия якобы «наносит удар по туристической Грузии», в связи с чем украинцы должны отказаться от отпуска в Крыму и за границей и поехать летом в Грузию.

Он также призвал украинский кабмин, министерство транспорта и украинские авиакомпании снизить цены на билеты в Грузию.

Кроме того, Порошенко напомнил, что Грузия переименовала украинские города в своих аэропортах. Причем это было сделано до решение Вашингтона переименовать Киев в Kyiv вместо Kiev. В связи с этим он призвал переименовать Грузию в Сакартвело (так Грузия называет себя сама).

«Поддержать Сакартвело — значит поддержать Украину!» — сказал Порошенко.

Порошенко призвал украинцев отдыхать в Грузии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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