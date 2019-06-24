В Уругвае из-за решетки сбежал известный итальянский мафиози
В ночь на понедельник, 24 июня, в Уругвае из-за решетки сбежал известный итальянский мафиози Рокко Морабито вместе с тремя другими заключенными. По информации МВД Уругвая, заключенные добрались по крыше тюрьмы на территорию расположенной поблизости фермы.
Там они обокрали владельцев и сбежали, сообщает уругвайский портал Pais.
Морабито ранее скрывался от правосудия более 20 лет. В 2017 году его задержали Уругвае, где он находился за решеткой в ожидании экстрадиции в Италию.
С 1995 года мафиози разыскивался Интерполом по обвинению в организации оборота наркотиков в особо крупных размерах. Оказалось, что "кокаиновый король" жил Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Однако однажды он совершил ошибку, подписал письмо в колледж дочери своим настоящим именем.
При аресте у Морабито изъяли пистолет, 13 мобильных телефонов и больше десяти различных банковских карт. Поиски сбежавших продолжаются.
ИСТОЧНИК KP.RU