2019-06-24T23:27:25+03:00
Происшествия

В Уругвае из-за решетки сбежал известный итальянский мафиози

Екатерина БОЛГОВА
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Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиозиИз тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиозиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 24 июня, в Уругвае из-за решетки сбежал известный итальянский мафиози Рокко Морабито вместе с тремя другими заключенными. По информации МВД Уругвая, заключенные добрались по крыше тюрьмы на территорию расположенной поблизости фермы.

Там они обокрали владельцев и сбежали, сообщает уругвайский портал Pais.

Морабито ранее скрывался от правосудия более 20 лет. В 2017 году его задержали Уругвае, где он находился за решеткой в ожидании экстрадиции в Италию.

С 1995 года мафиози разыскивался Интерполом по обвинению в организации оборота наркотиков в особо крупных размерах. Оказалось, что "кокаиновый король" жил Уругвае по поддельному паспорту гражданина Бразилии. Однако однажды он совершил ошибку, подписал письмо в колледж дочери своим настоящим именем.

При аресте у Морабито изъяли пистолет, 13 мобильных телефонов и больше десяти различных банковских карт. Поиски сбежавших продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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