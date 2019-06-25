Белый дом подтвердил встречу Трампа и Путина в рамках саммита G20

СЕГОДНЯ 03:29 2019-06-25T03:31:46+03:00

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Соединенные штаты ожидают разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на G20. Главы государств должны обсудить вопросы региональной безопасности и улучшения двухсторонних взаимоотношений.

"Ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается", - сообщил представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

Он уточнил, что полноформатного российско-американского саммита не ожидается. При этом не исключается, что Путин и Трамп могут обсудить события в Венесуэле.

"Что касается сигнала Путину, то, мне кажется, сигнал президента, касающийся [недопустимости] вмешательства в выборы, хорошо известен. И он его повторит", - сказал ведущий брифинга.

ИСТОЧНИК KP.RU