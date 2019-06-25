Назван простой способ повысить успеваемость ребенка

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-25T12:51:01+03:00

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Специалисты Американской психологической ассоциации нашли причину хорошей успеваемости школьников. Для этого ученые проанализировали данные порядка 120 тысяч учеников, поступивших в школу в период с 2000 по 2003 годы.

Оказалось, что дети, которые внеклассно занимались музыкой, лучше справлялись с точными науками в школе. В частности, им хорошо давались такие предметы как математика, естествознание и английский язык. Более того, школьники, отдававшие предпочтение игре на музыкальных инструментах и урокам вокала. Лучше справлялись с заданиями на школьных экзаменах.

«Наше исследование доказывает, что фактически чем больше дети занимаются музыкой, тем лучшие знания они показывают в математике, естествознании и английском», - цитирует автора исследования Питера Гузуасиса сайт телеканала «Звезда».

Ученые отметили, что в школах делают упор на освоение учениками отдельных наук. А между тем, занятия музыкой способны улучшить все академические достижения школьников в целом, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU