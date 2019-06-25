2019-06-25T12:51:01+03:00
Наука

Назван простой способ повысить успеваемость ребенка

Занятия музыкой и вокалом помогают лучше усваивать точные науки
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Ученые рассказали, как повысить успеваемость школьникаУченые рассказали, как повысить успеваемость школьникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Специалисты Американской психологической ассоциации нашли причину хорошей успеваемости школьников. Для этого ученые проанализировали данные порядка 120 тысяч учеников, поступивших в школу в период с 2000 по 2003 годы.

Оказалось, что дети, которые внеклассно занимались музыкой, лучше справлялись с точными науками в школе. В частности, им хорошо давались такие предметы как математика, естествознание и английский язык. Более того, школьники, отдававшие предпочтение игре на музыкальных инструментах и урокам вокала. Лучше справлялись с заданиями на школьных экзаменах.

«Наше исследование доказывает, что фактически чем больше дети занимаются музыкой, тем лучшие знания они показывают в математике, естествознании и английском», - цитирует автора исследования Питера Гузуасиса сайт телеканала «Звезда».

Ученые отметили, что в школах делают упор на освоение учениками отдельных наук. А между тем, занятия музыкой способны улучшить все академические достижения школьников в целом, передает Москва 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
В МИД РФ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Украинская делегация покинула зал заседаний ПАСЕ
Суперджет Москва-Ярославль начал вырабатывать топливо после взлета из Шереметьево
Попытка управляемой посадки американской ракеты Falcon Heavy завершилась неудачей
Российская делегация выдвинула Слуцкого на пост вице-спикера ПАСЕ
На ВДНХ открывается Московский молодежный предпринимательский форум
МИД России исходит из того, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится
Россия, США и Израиль обсудили положение дел в Сирии
В Госдуму внесли законопроект о признании просроченных платежей по ЖКХ безнадежными к взысканию
Бурджанадзе рассказала об организаторах протестов в Тбилиси
Cиноптики рассказали, когда в России наступят самые жаркие дни лета
Во Флориде успешно стартовала ракета-носитель Falcon Heavy с 24 исследовательскими спутниками
СМИ: Трамп задумался о разрыве договора с Японией о гарантиях безопасности
Число погибших в результате инцидента в Казахстане увеличилось до двух человек