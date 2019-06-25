В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне

СЕГОДНЯ 21:11 2019-06-25T21:11:58+03:00

Епископ говорил о том, что в христианстве не бывает случайностей, и "отход от Бога" приводит к бедствиям

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В Московском патриархате объяснили смысл высказываний митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна, который ранее заявил, что Великую Отечественную войну выиграли крещеные люди.

Сайт kp.ru писал, что такая фраза прозвучала на вечере памяти погибших во время ВОВ. По словам епископа, свыше 60% бойцов Красной армии были рождены в безбожное время, и большая их часть погибла.

"Выводы не совсем корректные, потому что защищали Отечество люди разных национальностей, разных религий и конфессий, поэтому война и называется Отечественной", - прокомментировал сказанное председатель синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Клинский Стефан.

Он напомнил, что и крещеные люди могут совершать плохие поступки, а те, кто не верят во Всевышнего, но погибают "за други своя", к небесам, наоборот, приближаются. По мнению Стефана, это и хотел казал митрополит - христианство понимает, что случайных событий не бывает, а причиной бедствий является "отход от Бога", передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU