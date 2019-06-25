Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

СЕГОДНЯ 23:43 2019-06-25T23:43:07+03:00

Наши в этом рейтинге не случайные гости. Попадают не впервой. Фото: Леонид ЗАХАРОВ

Оба заведения располагаются в Москве

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В Сингапуре прошла церемония награждения авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants 2019. В топ-20 победителей вошли сразу два заведения из России - White Rabbit и Twins Garden. Московские ресторации заняли 13-ую и 19-ую строчки.

White Rabbit в этом году немного укрепил свои позиции. Ресторан за год поднялся на два места выше.

"Это место славится своей традиционной русской кухней с особой атмосферой, которую создает шеф-повар Владимир Мухин", - отметили ведущие церемонии награждения, пишет ТАСС.

Лучшим рестораном в мире, по мнению тысячи экспертов, стал французский Mirazur. В сотню лучших попали еще несколько заведений из России. 65-ую строчку занял столичный Selfie, 92-ую Harvest.

ИСТОЧНИК KP.RU