2019-06-25T23:43:07+03:00
Общество

Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире

Оба заведения располагаются в Москве
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Наши в этом рейтинге не случайные гости. Попадают не впервой.Наши в этом рейтинге не случайные гости. Попадают не впервой.Фото: Леонид ЗАХАРОВ
Изменить размер текста:

В Сингапуре прошла церемония награждения авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants 2019. В топ-20 победителей вошли сразу два заведения из России - White Rabbit и Twins Garden. Московские ресторации заняли 13-ую и 19-ую строчки.

White Rabbit в этом году немного укрепил свои позиции. Ресторан за год поднялся на два места выше.

"Это место славится своей традиционной русской кухней с особой атмосферой, которую создает шеф-повар Владимир Мухин", - отметили ведущие церемонии награждения, пишет ТАСС.

Лучшим рестораном в мире, по мнению тысячи экспертов, стал французский Mirazur. В сотню лучших попали еще несколько заведений из России. 65-ую строчку занял столичный Selfie, 92-ую Harvest.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кремль: Вопрос освобождения украинских моряков вне юрисдикции трибунала ООН
Байкал хотят оградить от туристов
Пост пресс-секретаря Белого дома займет представитель Мелании Трамп
Опубликован список стран, поддержавших возвращение России в ПАСЕ
"Просто хотел помочь": Мать московского отравителя верит в его невиновность
Украинские военные оставили позиции у линии соприкосновения в Донбассе
На западе Москве произошло обширное возгорание травы
Главы регионов уложили асфальт и обсудили проблему безопасности на дорогах
В РПЦ объяснили слова митрополита Иоанна о безбожниках на войне
Зла не хватает: Москва стала второй в рейтинге агрессивных городов
Президент США пригрозил Ирану уничтожением
Мосгорсуд оставил экс-министра Абызова под арестом
Полиция опубликовала видео допроса серийного "маньяка-клофелинщика"
Законопроект об упрощении выдачи вида на жительство принят в I чтении
Пушков оценил бойкотирование заседаний ПАСЕ украинской делегацией
Более 80% россиян считают, что молодежь ориентирована на материальные ценности
Школьник почти неделю хранил боевую гранату в квартире в Москве
Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента Украины
Японская авиакомпания собирается использовать топливо из помета кролика
Курс грузинского лари опустился до исторического минимума
В Совфеде намекнули Гройсману, что его слова «мало кого интересуют»
ФАС: информация о росте цен на бензин в Сибири не подтвердилась
Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля
Украина отзывает посла при Совете Европы после возвращения РФ в ПАСЕ