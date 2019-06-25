Два российских ресторана вошли в двадцатку самых лучших в мире
В Сингапуре прошла церемония награждения авторитетного рейтинга The World’s 50 Best Restaurants 2019. В топ-20 победителей вошли сразу два заведения из России - White Rabbit и Twins Garden. Московские ресторации заняли 13-ую и 19-ую строчки.
White Rabbit в этом году немного укрепил свои позиции. Ресторан за год поднялся на два места выше.
"Это место славится своей традиционной русской кухней с особой атмосферой, которую создает шеф-повар Владимир Мухин", - отметили ведущие церемонии награждения, пишет ТАСС.
Лучшим рестораном в мире, по мнению тысячи экспертов, стал французский Mirazur. В сотню лучших попали еще несколько заведений из России. 65-ую строчку занял столичный Selfie, 92-ую Harvest.
ИСТОЧНИК KP.RU