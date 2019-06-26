Америка выделит Украине 4 млн долларов на строительство складов для боеприпасов
Соединенные Штаты и Украина накануне подписали новый меморандум по управлению арсеналами обычных видов вооружений. Согласно документу Америка выделит государству-партнеру четыре миллиона долларов. Эти деньги пойдут на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ.
"Подписанный помощником госсекретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером и и.о. руководителя департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Украины Русланом Нимчинским меморандум предусматривает выделение США $4 млн на строительство шести хранилищ для взрывчатых веществ в течение следующих двух лет для Министерства обороны Украины", - говорится в документе, который распространила пресс-служба Госдепартамента.
Данный проект, по мнению сторон," усилит охрану и безопасность украинских хранилищ боеприпасов". Кроме того, он поспособствует "соблюдению [Украиной] международных и натовских стандартов физической безопасности и управления запасами" боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU