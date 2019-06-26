2019-06-26T11:29:43+03:00
Общество

52 процента россиян считают свою страну образцом для подражания

В целом эксперты отметили улучшение отношения к США, ЕС и Украине
Елена АКИМОВА
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Более половины россиян считают нашу страну объектом для подражания других государствБолее половины россиян считают нашу страну объектом для подражания других государствФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В «Левада-центре» провели опрос и выяснили, как россияне относятся к другим странам и что думают о свой стране. Большинство опрошенных (52 процента) считают, что Россия образец для подражания другим государствам.

Отношение к другим странам тоже постепенно улучшается. К США стали относиться лучше 31% опрошенных, против 21% в 2018 году. Негативно политику Штатов оценивают 52 процентов, против 69% ранее.

Позитивная тенденция отмечается и по отношению к Евросоюзу. Позитивно о ЕС отзываются 37% вместо 28%, отрицательно 44% вместо 55%. Восприятие Украины изменилось в лучшую сторону: 38% против 33%, негатив уменьшается: было 55% стало 48%.

Россияне признаются, что в 31% уважают западные страны, но не испытывают к ним никаких эмоций. А вот «нам никто добра не желает» - такую мысль высказали 72% респондентов.

не испытывая к ним особых эмоций (30%), свидетельствуют участники опроса. При этом 72% респондентов отметили, что «нам никто не желает добра». Однако Россия, по мнению 52% опрошенных, является образцом для подражания и другие государства стремятся с ней сотрудничать (72%), пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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