2019-06-26T13:25:16+03:00
Москва

Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Чаще всего водители превышают скорость
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы самые распространенные нарушения ПДД в МосквеНазваны самые распространенные нарушения ПДД в МосквеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) навал самое распространенное нарушение на столичных улицах. Оказалось, что чаще всего московские водители игнорируют ограничение скоростного режима.

По данным организации, в период с января по май текущего года в 56% случаев нарушений штрафы были выписаны по делам, возбужденным за превышение скорости.

Как отметили в ЦОДД, больше всего нарушений (95%) происходит в диапазоне скорости от 20 до 40 километров в час. Еще 3% водителей нарушают скоростной режим на 40-60 километров в час. Остальные штрафы приходятся на превышение в 60 километров в час и выше, передает сайт телеканала «Звезда».

В пресс-службе ЦОДД отметили, что даже небольшое нарушение скоростного режима влечет серьезные последствия для всех участников дорожного движения.

«У человека, попавшего под машину, которая едет на скорости 50 км/ч, шансы выжить — 60-70%, а если скорость 70 км/час, то всего 8%», — цитирует данные организации телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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