2019-06-26T17:06:02+03:00
Общество

В России могут ввести квоты на вредные выбросы

Госдума приняла соответствующий проект в первом чтении
Елена АКИМОВА
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В России могут ввести налог на загрязняющие воздух выбросыВ России могут ввести налог на загрязняющие воздух выбросыФото: Ася ЖУКОВА
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В России могут ввести квоты на вредные выбросы. Эксперимент планируют запустить с 1 января 2020 года, он рассчитан на четыре года и завершится в 2024 году. Участниками станут 12 городов: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

На территории будет введена система сводных расчетов, которые позволят учитывать выбросы не только предприятий-загрязнителей, но и автомобильного транспорта и системы ЖКХ.

- То есть, можно будет посчитать не то, что летит из трубы, а то, что оказывается у нас в легких, - комментирует ФАН глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Контролировать расчеты будет Росприроднадзор. Новая система позволит определить организации, которые активнее всего выделяют загрязняющие вещества. Планируется, что к окончанию экспериментов концентрация вредных веществ в воздухе в указанных городах сократится на 20 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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