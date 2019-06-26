Банк ДОМ.РФ: У клиентов сохраняется возможность внесения платежей по кредитам без комиссии

СЕГОДНЯ 23:09 2019-06-26T23:09:32+03:00

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В связи с рядом обращений клиентов о возникновении проблем с внесением без комиссии платежей по кредитам, Банк ДОМ.РФ* отмечает, что предоставляет розничным клиентам несколько вариантов погашения кредитов без комиссии — как наличным, так и безналичным способом. Платеж по кредиту можно осуществить через кассу в отделениях банка или путем внесения наличных через банкоматы с функцией cash-in, а также с помощью мобильного приложения. Возможность внести платеж по кредиту через кассу без комиссии есть в каждом отделении банка без исключения. Информация о том, что платежи по кредитам в кассах перестали приниматься, не соответствует действительности.

В регионах, где нет отделений банка, внести платежи по кредитам без комиссии можно через сеть партнеров КИВИ банка (Связной, Ростелеком, М.Видео, Евросеть).

При оформлении кредитов в отделениях банка клиентам также предлагается бесплатная карта, с помощью которой можно вносить платежи без комиссии. Клиентам, оформившим кредиты ранее и не имеющим бесплатные карты, при обращении в банк оформление таких карт предлагается в качестве альтернативного дистанционного обслуживания и более удобного совершения платежей. Карта оформляется по желанию клиента.

Банк ДОМ.РФ стремится предоставлять удобный и качественный сервис для клиентов и оперативно рассматривает каждое обращение, в том числе по вопросам сопровождения кредитов. Обращения по вопросам внесения платежей по кредитам без комиссии носят единичный характер – за последние два месяца банк получил четыре обращения, все клиенты получили информацию о способах погашения кредитов без комиссии в регионе их проживания. Вся информация о способах внесения платежей по кредитам размещена на сайте банка.

*Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ", город Москва, Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 2312.

ИСТОЧНИК KP.RU