2019-06-27T13:15:01+03:00
Общество

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в заседании Госсовета по безопасности дорожного движения

На дорожную деятельность, включая ремонт и строительство дорог, в республике в 2019 году выделяется более 5 млрд рублей
Ирина СУХАНОВА
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Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев 26 июня принял участие в заседании Государственного совета, посвященного вопросам безопасности и качества дорог. Во время заседания президент России Владимир Путин поручил регионам разработать и принять программу дорожного строительства, рассчитанную на период до 2024 года. Долгосрочное планирование позволит рационально рассчитывать ресурсы, выделять средства на дорогостоящую технику и вкладываться в квалифицированных специалистов и новые технологии.

- Этими вопросами неслучайно обеспокоены в Кремле, поскольку индикаторы по дорожно-транспортным происшествиям и гибели людей на дорогах надо улучшать, - прокомментировал глава Чувашии Михаил Игнатьев итоги заседания Госсовета. - Хотя к сведению могу сказать, что у нас наблюдается снижение гибели людей в дорожно-транспортных происшествиях как по прошлому году, так и за 5 месяцев текущего года. В то же время у нас увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. К этому мы должны осознанно, ответственно подойти, комплексно оценить ситуацию, чтобы принять дополнительные меры.

В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чувашии в этом году ремонтные работы ведутся на 54 объектах. Только на реализацию проекта будет направлено более 2,5 млрд рублей.

Планируется, что к концу года в Чувашии будут построены более 30 км автомобильных дорог, отремонтированы около 250 км автотрасс.

Для профилактики несчастных случаев на дороге, особенно среди детей, в республике будут закуплены мобильные автогородки, учебные пособия для занятий со школьниками и дошкольниками, светоотражающие элементы. Основам ПДД ребят будут обучать в игровой форме: для них запланированы конкурсы, фестивали и слеты на тему безопасности дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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