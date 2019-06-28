Из-за похищенных кабелей в Москве задержано около 30 поездов
Кража кабелей на Октябрьской железной дороге в районе станции “Сходная” оказалась масштабной проблемой для пассажиров. Задержано 26 поездов, курсирующих по линии Москва - Санкт-Петербург. Люди, опаздывающие на работу в пригород или по другим делам, создали большие очереди на Ленинградском вокзале. Пассажиров пересаживают на другие поезда или предлагают сдать билеты. Работает 9 касс для переоформления или возврата билета.
На Ленинградском вокзале с самого утра собралась толпа опаздывающих из-за случившегося людейФото: Предоставлено очевидцем
Известно, что кто-то украл порядка полутора километров кабеля, что затормозило работу железнодорожников. Поезда отправились в пункты назначения с задержкой от одного до двух с половиной часов. Железнодорожники работают над стабилизацией ситуации.
- Для обеспечения транспортной доступности на участке организовано дополнительное автобусное сообщение по маршрутам Клин – Москва, Подсолнечная – Москва, также увеличено количество автобусов по маршруту Крюково – Москва, - сообщает пресс-служба РЖД.
Помимо этого, сотрудники ГИБДД направили дополнительные наряды на станции, где проходят автобусы, для регулирования их движения. Москва и область готовы выделить дополнительные автобусы при необходимости.
ИСТОЧНИК KP.RU