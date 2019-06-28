2019-06-28T21:58:12+03:00
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

В столице якобы открылся офис, занимающийся фальсификацией с целью регистрации кандидатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На месте происшествия работает следственно-оперативная группаНа месте происшествия работает следственно-оперативная группаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве рассказали, что в ранее в СМИ появилась информации о проведении фальсификаций в одном из домов на Краснопресненской набережной.

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится на сайте МВД.

После установления всех обстоятельств случившегося будет принято решение, основанное на положениях российского законодательства.

Сайт kp.ru писал, что выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. В городе будет открыто свыше 3000 избирательных участков и привлечено примерно столько же наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на въезд в Грузию
Украинские силовики попали миной в дом престарелых в ДНР
Редактор FT поделился впечатлениями от интервью с Путиным
В Кремле оценили дружелюбный настрой Мэй на встрече с Путиным
В Москве неизвестные украли целую коробку карт Сбербанка
Оператор "Северного потока-2" отозвал заявку на маршрут через Данию
Автор музыки к трекам Face умер от передозировки в возрасте 18 лет
В "Нафтогазе" ответили на предложение главы "Газпрома" по транзиту
Олег Капитанов возглавил Комитет по межнациональным отношениям Петербурга
Грузинская диаспора России попросила Путина возобновить авиасообщение
Суд снизил штраф Звереву за одиночный пикет с 15 до 10 тысяч рублей
Apple планирует производить компьютеры Mac Pro в Китае
Севшему на "кресло раздора" депутату Госдумы запретили въезд в Грузию
В Госдуме оценили просьбу США к России не вмешиваться в выборы
Путин изложил Трампу позицию России по ситуации с украинскими моряками
Топ-менеджер "Рольфа" отправлен под домашний арест
Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди
Сбой в работе сервисов "Яндекс" устранен
Украинский Госстат назвал регионы, где самые высокие долги по зарплате
Путин пригласил Макрона на торжества по случаю 75-летия Победы
Путин и Мэй обсудили дело Скрипалей