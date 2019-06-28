МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

СЕГОДНЯ 21:50 2019-06-28T21:58:12+03:00

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Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел РФ.

В ведомстве рассказали, что в ранее в СМИ появилась информации о проведении фальсификаций в одном из домов на Краснопресненской набережной.

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится на сайте МВД.

После установления всех обстоятельств случившегося будет принято решение, основанное на положениях российского законодательства.

Сайт kp.ru писал, что выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 года. В городе будет открыто свыше 3000 избирательных участков и привлечено примерно столько же наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU