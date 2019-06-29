Бывшего футболиста сборной Голландии Снейдера арестовали за порчу имущества

СЕГОДНЯ 15:49 2019-06-29T15:49:14+03:00

Обладатель серебряной медали чемпионата мира 2010 года повредил машину, забравшись на ее крышу

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Бывший футболист сборной Голландии Уэсли Снейдер был арестован в городе Утрехт за порчу чужого автомобиля. Об этом сообщает голландский интернет-портал ad.nl.

Сообщается, что инцидент произошел в ночь на 24 июня. 35-летний футболист забрался на крышу припаркованного автомобиля и начал танцевать, после чего на кузове машины остались вмятины. При этом Снейдеру удалось урегулировать конфликт с владельцем автомобиля, выплатив ему денежную компенсацию, сообщает издание.

За свою карьеру Уэсли Снейдер выступал за голландский "Аякс", испанский "Реал", итальянский "Интер", турецкий "Галатасарай" и французскую "Ниццу". В составе сборной Голландии он стал вице-чемпионом мира в 2010 году, а также выиграл бронзу чемпионата мира 2014 года и чемпионата Европы 2004 года.

В настоящий момент голландец выступает за клуб "Аль-Гарафа". В прошлом сезоне Снейдер провел он провел 11 матчей в чемпионате страны, забив шесть голов и отдав одну передачу.

ИСТОЧНИК KP.RU