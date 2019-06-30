2019-06-30T05:09:36+03:00
Происшествия

На нефтяном месторождении в Казахстане подрались рабочие

В результате массовой драки, вспыхнувшей из-за фотографии девушки, пострадали около 30 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочиеНа нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочиеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

На нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области Казахстана, подрались местные и иностранные рабочие, в результате пострадали около 30 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Это случилось в субботу, 29 июня, в вахтовом поселке на Тенгизе. Причем, по данным региональных властей, драка произошла из-за того, что казахстанские рабочие заметили, что один из приезжих (гражданин Ливии) опубликовал в своем профиле WhatsApp фотографию местной девушки. Они выразили недовольство, слово за слово, в ход пошли кулаки. Перепалка переросла в побоище.

В сообщении отмечается, что в медпункте компании Тенгизшевройл (ТШО) , которая разрабатывает нефтяное месторождение Тенгиз, была оказана медицинская помощь 30 людям, их жизни ничего не угрожают. К счастью, никого не убили.

Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические беседы с участниками конфликта, инцидент исчерпан. МВД республики проводит досудебное расследование произошедшего в вахтовом поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп «разыграл» саудовского принца на саммите в Японии
СМИ: Йеменские мятежники дронами атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии
Суд в США запретил Пентагону тратить бюджетные деньги на стену с Мексикой
Суббота 29 июня в Москве стала самым холодным днем за 70 лет
Киев похвастался: Франция пообещала передать Украине 20 патрульных катеров
Президент Кипра сломал бедро и уже перенес операцию
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области
Судьи наказали британского пилота «Формулы-1» за блокировку Квята в квалификации
Климкин назвал возвращение России в ПАСЕ «изменой Европы»
В Италии застрявшая в лифте женщина спаслась от обезвоживания с помощью вина
В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку на самолете из Батуми в Москву
Скабеева и Соловьев поспорили из-за значения слов Трампа о Путине
Дальнобойщиков будут лишать водительских прав за перевес
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Глава Роспортребнадзора вылетела в Иркутскую область в связи с паводками
Белый дом опубликовал график визита Трамп в Южную Корею
В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии
Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"
В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
Трамп хочет посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями
Улюкаев написал в колонии новое стихотворение