На нефтяном месторождении в Казахстане подрались рабочие

СЕГОДНЯ 04:38 2019-06-30T05:09:36+03:00

На нефтяном месторождении в Казахстане подрались местные и иностранные рабочие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате массовой драки, вспыхнувшей из-за фотографии девушки, пострадали около 30 человек

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На нефтяном месторождении Тенгиз, расположенном в Атырауской области Казахстана, подрались местные и иностранные рабочие, в результате пострадали около 30 человек, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Это случилось в субботу, 29 июня, в вахтовом поселке на Тенгизе. Причем, по данным региональных властей, драка произошла из-за того, что казахстанские рабочие заметили, что один из приезжих (гражданин Ливии) опубликовал в своем профиле WhatsApp фотографию местной девушки. Они выразили недовольство, слово за слово, в ход пошли кулаки. Перепалка переросла в побоище.

В сообщении отмечается, что в медпункте компании Тенгизшевройл (ТШО) , которая разрабатывает нефтяное месторождение Тенгиз, была оказана медицинская помощь 30 людям, их жизни ничего не угрожают. К счастью, никого не убили.

Сотрудники органов внутренних дел провели профилактические беседы с участниками конфликта, инцидент исчерпан. МВД республики проводит досудебное расследование произошедшего в вахтовом поселке.

ИСТОЧНИК KP.RU