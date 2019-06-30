В Роструде напомнили основные правила ухода в отпуск

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-30T08:55:52+03:00

Ежегодный отпуск можно разделить на несколько частей, но хотя бы одна из них должна быть не менее 14 дней

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В сезон летних отпусков Роструд объяснил россиянам, как правильно уходить в отпуск, напомнив основные принципы. Например, что каждый работающий гражданин нашей страны имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью в 28 календарных дней. Исключение составляют только педагоги: руководители и сотрудники образовательных учреждений имеют право отдыхать 56 дней, а директора и воспитатели детских садов – 42.

При этом, как отметили в ведомстве, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на несколько частей, но хотя бы одна из них должна быть не менее 14 дней. Однако в одностороннем порядке решать вопрос о разделении отпуска на части и определять их продолжительность работодатель права не имеет: как указано в Трудовом кодексе России, этот вопрос решается только по соглашению сторон и в рамках трудового договора. За подобное самоуправство работодателю грозит штраф: до пяти тысяч рублей для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, для юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в Роструде напомнили еще и о том, что запрещено отказывать в ежегодном оплачиваемом отпуске несовершеннолетним (работникам, которым еще нет 18 лет) и тем, кто трудится на вредных и опасных производствах. А сотрудник, чья жена находится в декрете, имеет право требовать очередной отпуск в любое удобное для него время, пишет «Российская газета».

ИСТОЧНИК KP.RU