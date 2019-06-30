В "Манчестер Сити" назначили нового капитана
Сразу же после победы в Кубке Англии, ознаменовавшей домашний требл, «Манчестер Сити» объявил о том, что команду покидает Венсан Компани.
Заслуженный ветеран «горожан», посвятивший команде 11 лет, достойно завершил карьеру, а «Манчестер Сити» остался без капитана.
Сегодня Хосеп Гвардиола решил, что срок почета завершившего карьеру бельгийца закончен и пора назначить нового капитана и, соответственно, вицекапитанов.
По решению главного тренера чемпионов Англии, капитанскую повязку будет носить полузащитник Давид Сильва, сообщает A Bola, а вицекапитанами стали Фернандиньо и Кевин Де Брёйне.
Завершивший карьеру Венсан Компани помимо домашнего требла с клубом так же выиграл бронзу в составе сборной на Чемпионате Мира в России.
ИСТОЧНИК KP.RU