2019-06-30T13:28:06+03:00
Спорт

В "Манчестер Сити" назначили нового капитана

Взамен ушедшего Венсана Компани капитанскую повязку наденет Давид Сильва
Дарья КРЫЛОВА
Поделиться:
Давид Сильва будет капитаном "МанСити" в новом сезоне.Давид Сильва будет капитаном "МанСити" в новом сезоне.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сразу же после победы в Кубке Англии, ознаменовавшей домашний требл, «Манчестер Сити» объявил о том, что команду покидает Венсан Компани.

Заслуженный ветеран «горожан», посвятивший команде 11 лет, достойно завершил карьеру, а «Манчестер Сити» остался без капитана.

Сегодня Хосеп Гвардиола решил, что срок почета завершившего карьеру бельгийца закончен и пора назначить нового капитана и, соответственно, вицекапитанов.

По решению главного тренера чемпионов Англии, капитанскую повязку будет носить полузащитник Давид Сильва, сообщает A Bola, а вицекапитанами стали Фернандиньо и Кевин Де Брёйне.

Завершивший карьеру Венсан Компани помимо домашнего требла с клубом так же выиграл бронзу в составе сборной на Чемпионате Мира в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости
Макрон заявил, что приедет на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году
Матвиенко заявила, что конфликта между Россией и Грузией нет
Трамп рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в США
В Харькове неизвестные напали на приемную депутата Рады Юрия Бойко
Американские и британские военные принимают участие в учениях в Грузии
Пресс-секретарь президента США получила ушибы в давке во время встречи Трампа и Ким Чен Ына
Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете Европейских игр
Германия в 2021-2023 годах может сократить траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Ким Чен Ын рассказал о том, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter
Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр