Нейромобиль для инвалидов появится в России
Первые макеты нейромобиля для людей с ограниченными возможностями появились еще в 2017 году. Инновационный электромобиль представили Нижегородские инженеры из института им Н.И. Лобачевского совместно с компанией «Зитта».
Благодаря разработкам специалистов, люди, которые не могут водить машину из-за отсутствия рук или ног, смогут проще и быстрее передвигаться по городу. Электромобиль будет выпущен с технологией нейроассеситрования и наблюдения за состоянием водителя.
Нейромобиль будет представлять небольшую двухместную машину с отсеком для инвалидной коляски.
Взаимодействовать с нейромобилем возможно благодаря инновационным технологиям, а именно - с помощью мультимодального нейроконтроллера. Во время передвижения на отдельном мониторе будут появляться детали поездки. По предварительным данным скорость электромобиля составит 60 км\час. Об этом сообщает ТАСС.
Программно-аппаратный комплекс дает возможность управлять нейромобилем благодаря специальным датчикам. Для водителей нейромобилей планируют создать уникальный костюм, который учитывает и анализирует мозговую активность, движение глаз, действия ног и рук, а также датчики появятся для глаз и языка.
Инженеры предполагают, что функции нейроассестирования будут популярны среди тех, кто пользуется корпоративным транспортом или личным автомобилем
Экспериментальные нейромобили активно тестируются. Для создания новых деталей в Тольятти строится завод.
На создание первого нейромобиля было выделено 250 млн.рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU