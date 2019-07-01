2019-07-01T17:23:37+03:00
Общество

Нейромобиль для инвалидов появится в России

Первые электромобили будут доступны в 2022 году
Елена ШАЯХОВА
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На создание первого российского нейромобиля было выделено 250 млн. рублей. Фото: unn.ruНа создание первого российского нейромобиля было выделено 250 млн. рублей. Фото: unn.ru
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Первые макеты нейромобиля для людей с ограниченными возможностями появились еще в 2017 году. Инновационный электромобиль представили Нижегородские инженеры из института им Н.И. Лобачевского совместно с компанией «Зитта».

Благодаря разработкам специалистов, люди, которые не могут водить машину из-за отсутствия рук или ног, смогут проще и быстрее передвигаться по городу. Электромобиль будет выпущен с технологией нейроассеситрования и наблюдения за состоянием водителя.

Нейромобиль будет представлять небольшую двухместную машину с отсеком для инвалидной коляски.

Взаимодействовать с нейромобилем возможно благодаря инновационным технологиям, а именно - с помощью мультимодального нейроконтроллера. Во время передвижения на отдельном мониторе будут появляться детали поездки. По предварительным данным скорость электромобиля составит 60 км\час. Об этом сообщает ТАСС.

Программно-аппаратный комплекс дает возможность управлять нейромобилем благодаря специальным датчикам. Для водителей нейромобилей планируют создать уникальный костюм, который учитывает и анализирует мозговую активность, движение глаз, действия ног и рук, а также датчики появятся для глаз и языка.

Инженеры предполагают, что функции нейроассестирования будут популярны среди тех, кто пользуется корпоративным транспортом или личным автомобилем

Экспериментальные нейромобили активно тестируются. Для создания новых деталей в Тольятти строится завод.

На создание первого нейромобиля было выделено 250 млн.рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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