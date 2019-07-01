2019-07-01T22:54:42+03:00
В мире

Тегеран пригрозил уничтожить Израиль в случае атаки США

Глава МИД Ирана заявил, что между этими событиями пройдет не больше получаса
Григорий ЛЕОРДА
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Дональд Трамп.Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Глава комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур заявил, что решение президента Америки об отмене удара по Ирану "политический блеф". Он также сказал, что в случае нападения со стороны США, Тегеран уничтожит Израиль.

"Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса", - приводит слова Зоннура агентство Mehr.

Парламентарий добавил, что Соединенные Штаты не отменили бы удара будь они уверены в их успехе. По словам Зоннура, советники Трампа понимали, что нападение на Иран закончится поражением. Так как у страны есть "внушительная военная мощь". К тому же Тегеран внимательно следит за действиями всех 36 военных баз в регионе.

Отметим, Трамп обвинял страну в атаке на танкеры Kokuka и Front Altair в Оманском заливе. Они были загружены ближневосточной нефтью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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