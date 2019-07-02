Россияне стали меньше меньше верить в гороскопы и НЛО

СЕГОДНЯ 14:06 2019-07-02T14:06:08+03:00

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В России увеличилось число скептиков. Эксперты провели исследование, которое показало, что за четверть века позиции россиян относительно вопросов веры в приметы, предсказания, колдовство и прочие «чудеса» сместились в сторону скептицизма.

Больше всего люди перестали верить в лечение гипнозом. Если в 2015 году 41% считал, что такие меры действенные, то сейчас этой точки зрения придерживайся лишь 22%. Под сомнением у россиян и эффективность спиритических сеансов - 13% против 16% два года назад. Снижается также вера в существование НЛО - 20% против 25% в 2015 году.

Помимо этого, за последние два года сократилось и число тех, кто верит магам и колдунам. С 48% в 2015 году цифра сократилась до 31%. В приметы и сеуверия стали верить лишь 33%, а в 2015 году их было 50%. Два года назад верящих в гороскопы было, по данным ВЦИОМ, было 31% опрошенных, то сейчас их 15%.

ИСТОЧНИК KP.RU