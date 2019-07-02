В России появится ГОСТ для светофоров

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-02T15:59:33+03:00

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В России появится ГОСТ, который будет регламентировать правила содержания и ремонта светофоров. Документ должен будет исключить ситуации, когда объект регулирования выходит из строя на крупных перекрестках, создавая тем самым настоящий коллапс.

Идея разработать ГОСТ отражена в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Там же прописано, что потребуется отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах

– В действующем ГОСТе «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные» правила содержания светофорных объектов не отражены. Именно они будут прописаны, - пояснили в Росавтодоре.

Именно агентство займется подготовкой документов. По данным ведомства, в июне 2019 года на внегородских дорогах страны насчитывается 1571 светофор, в 2016-м году их было 1187 единиц.

Разработанный документ будет единым для всех светофоров, независимо от места их нахождения, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU