Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро
Власти Германии наложили огромный штраф на Facebook Ireland Limited - компанию-владельца социальной сети. Речь идет о сумме в два миллиона евро.
Причина штрафа в нарушении обязательств фирмы перед государством. Facebook должен ежегодно предоставлять отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Так и происходило. Но власти заметили подвох в документах за июль 2018 года.
Оказалось, что компания, по каким-то причинам, отобразила не все жалобы. Кроме того, отчет не дает "полной и прозрачной картины хода обработки жалоб".
СМИ уточняют, что властям не понравилась попытка социальной сети скрыть жалобы на антисемитские материалы. В отчете также скрыта информация о владении языками и обучении персонала компании, который обрабатывает поступающие жалобы. Решение еще не вступило в силу, пишет "Интерфакс".
ИСТОЧНИК KP.RU