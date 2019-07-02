Германия оштрафовала Facebook за недостоверные отчеты на 2 млн евро

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-02T19:35:57+03:00

Социальная сеть должна была сообщать о рассмотрении жалоб на незаконные публикации

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Власти Германии наложили огромный штраф на Facebook Ireland Limited - компанию-владельца социальной сети. Речь идет о сумме в два миллиона евро.

Причина штрафа в нарушении обязательств фирмы перед государством. Facebook должен ежегодно предоставлять отчет о рассмотрении жалоб на незаконные публикации. Так и происходило. Но власти заметили подвох в документах за июль 2018 года.

Оказалось, что компания, по каким-то причинам, отобразила не все жалобы. Кроме того, отчет не дает "полной и прозрачной картины хода обработки жалоб".

СМИ уточняют, что властям не понравилась попытка социальной сети скрыть жалобы на антисемитские материалы. В отчете также скрыта информация о владении языками и обучении персонала компании, который обрабатывает поступающие жалобы. Решение еще не вступило в силу, пишет "Интерфакс".

ИСТОЧНИК KP.RU