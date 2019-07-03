Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-03T14:18:46+03:00

с 5 июля по 6 августа, министерство финансов направит на закупку валюты 231 миллиард рублей Фото: ТАСС

Ежедневно на ее покупку в этом месяце будет направляться 10 млрд рублей

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Минфин РФ снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы с помощью дополнительных доходов с нефти.

В месячный срок, с 5 июля по 6 августа, министерство финансов направит на закупку валюты

231 миллиард рублей, вся сумма будет взята из дополнительных доходов от нефти, по расчетам минфина их объем должен составить 257 миллиардов.

При этом за прошлый месячный период, с 7 июня по 4 июля, ведомство закупило иностранных денег на 310.3 миллиардов рублей, рассказывает ТАСС.

Бюджетное правило, в соответствии с которым ЦБ ежемесячно закупает валюту, подразумевает, что все деньги, полученные сверх 40 долларов за баррель нефти, являются дополнительным доходом. Однако в августе 2018 года минфин приостановил подобную практику из-за нестабильности своих позиций на финансовом рынке и резкого ослабления рубля, вернувшись на него только в январе текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU