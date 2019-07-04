2019-07-04T03:42:00+03:00
Общество

У компании Маслякова хотят отсудить КВН

Создатель программы Сергей Муратов завещал исключительные права на программу своей семье
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Гендиректор ТТО "АМИК", телеведущий Александр МасляковГендиректор ТТО "АМИК", телеведущий Александр МасляковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

У творческого объединения "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, хотят отсудить право на КВН. В картотеке сайта суда по интеллектуальным правам появился иск от ООО "Группа 7", который будет рассмотрен 19 августа 2019 года.

"АМИК" указан с документе в качестве третьего лица. Также к делу привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одной из основателей КВН Сергея Муратова, скончавшегося в 2015 году. Как стало известно, создатель всеми любимой игры завещал исключительные права на программу своей семье.

"Клуб веселых и находчивых" (КВН) впервые вышел телеэфир в ноября 1961 года. Александр Масляков стал ведущим программы в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается Телевизионное творческое объединение "АМИК", основанное Масляковым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центр Вашингтона доставили ржавые бронемашины без стволов
Минздрав предлагает проверять водителей на психотропные вещества
"Нафтогаз" готовится к перебоям с транзитом российского газа через Украину
ЦИК Украины снова отказал Клюеву и Шарию в регистрации на выборах в Раду
В Китае пограничники устанавливают в телефоны туристов секретное приложение
МИД РФ назвал опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО
Xiaomi представила новую бюджетную линейку смартфонов для молодежи
Лебедь убил собаку ирландца у него на глазах
Правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении полномочий сотрудников ФССП
Главу полицейского спецназа Грузии отстранили от должности по делу о беспорядков на митингах
Суд в Киеве перенес заседание по делу Вышинского на 15 июня
Facebook и Instagram заявили, что работают над устранением проблем в работе
На итальянском острове Стромболи началось извержение вулкана
Минобороны опубликовало фотографии погибших в Баренцевом море членов команды глубоководного аппарата
Минсельхоз хочет получить контроль за сбором диких грибов и ягод
Путин подписал указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области
В Совфеде осудили антироссийские заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо
Минобороны опубликует список погибших при пожаре на глубоководном аппарате моряков в ближайшее время
Названа средняя стоимость нового авто в России
Кремль: в ближайшие дни Россия пригласит лидеров многих стран на празднование 75-летия Победы
В Минобороны назвали имя офицера ВМФ, спасшего гражданского специалиста из пожара в Баренцевом море
Четверть россиянок зарабатывают больше своих мужей
Слуцкий заявил о возможности отказа от оплаты долга перед ПАСЕ за два года
Путин собирается обсудить с Папой Римским ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины
Шойгу поручил специалистам восстановить глубоководный аппарат, на котором произошел пожар
Пользователи пожаловались на сбои в работе Instagram и WhatsApp
В ПАСЕ прокомментировали решение Киева не приглашать наблюдателей на выборы Рады
Очередь на американские визы для россиян начала сокращаться