У компании Маслякова хотят отсудить КВН

СЕГОДНЯ 03:42 2019-07-04T03:42:00+03:00

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У творческого объединения "АМИК", гендиректором которого является Александр Масляков, хотят отсудить право на КВН. В картотеке сайта суда по интеллектуальным правам появился иск от ООО "Группа 7", который будет рассмотрен 19 августа 2019 года.

"АМИК" указан с документе в качестве третьего лица. Также к делу привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одной из основателей КВН Сергея Муратова, скончавшегося в 2015 году. Как стало известно, создатель всеми любимой игры завещал исключительные права на программу своей семье.

"Клуб веселых и находчивых" (КВН) впервые вышел телеэфир в ноября 1961 года. Александр Масляков стал ведущим программы в 1964 году. С 1990 года производством передачи занимается Телевизионное творческое объединение "АМИК", основанное Масляковым.

ИСТОЧНИК KP.RU