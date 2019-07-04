2019-07-04T05:27:33+03:00
В мире

Дрон фотографа из Флориды спас жизнь его детям

Мужчина снимал побережье океана с высоты, когда заметил на фотографиях акулу
Юлия ДИВЕЕВА
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Дэн Уотсон заметил рядом со своими детьми большую тень, которая оказалась акулойДэн Уотсон заметил рядом со своими детьми большую тень, которая оказалась акулойФото: СОЦСЕТИ
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Житель американского города Орландо штата Флорида благодаря съемки с дрона вовремя заметил приближающуюся к побережью акулу и спас своих детей. Профессиональный фотограф Дэн Уотсон поделился историей и снимками в Facebook.

Мужчина рассказал, что он с семьей отдыхал на пляже Нью-Смирна-Бич. Он снимал океан сверху квадрокоптером, когда заметил на экране какую-то тень, которая приближалась к мелководью, где играли трое его детей.

"Я почему-то решил с дрона посмотреть как играют мои дети в океане. Внезапно я заметил большую тень, которая находилась на расстоянии 20 футов (6 метров) и быстро двигалась в нашем направлении!!!", - написал Дэн.

"Он закричал: “"Забери их из воды, забери детей. Акула!", - поделилась своими воспоминаниями жена Уотсона Салли.

"Когда вы думаете об акулах, то представляете их в глубокой воде. Вы не предполагаете, что они приплывут туда, где воды всего лишь по колено. Было страшно наблюдать, как они подплывают так близко к моим детям", — рассказала Салли в интервью Florida News 13 .

В прошлом году во Флориде было зарегистрировано 16 неспровоцированных нападений акул на людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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