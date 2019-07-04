Лондонская полиция подтвердила попытку суицида внука Назарбаева

СЕГОДНЯ 13:01 2019-07-04T13:01:52+03:00

Но в этой истории все не так просто, есть другая версия

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Лондонская полиция подтвердила, что Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана, пытался покончить с собой. По их версии, это произошло в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден.

К счастью, сотрудники правоохранительных органов сумели быстро вмешаться и предотвратить несчастный случай. При этом пострадал полицейский: Назарбаев укусил руку спасителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.

В казахских СМИ популярна другая версия. На родине Айсултана уверены, что молодой человек всего лишь попытался пробраться в квартиру по стене и водосточной трубе. Так он хотел помочь подруге, которая осталась без ключей за захлопнувшейся дверью. Назарбаев попал в апартаменты через балкон, а когда открыл дверь его уже ждали полицейские, пишет 360TV.

ИСТОЧНИК KP.RU