2019-07-04T13:01:52+03:00
В мире

Лондонская полиция подтвердила попытку суицида внука Назарбаева

Но в этой истории все не так просто, есть другая версия
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Дело о суициде на поверку оказалось романтической историей.Дело о суициде на поверку оказалось романтической историей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Лондонская полиция подтвердила, что Айсултан Назарбаев, внук бывшего президента Казахстана, пытался покончить с собой. По их версии, это произошло в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден.

К счастью, сотрудники правоохранительных органов сумели быстро вмешаться и предотвратить несчастный случай. При этом пострадал полицейский: Назарбаев укусил руку спасителя. По данному факту возбуждено уголовное дело. Его рассмотрит королевский суд лондонского района Саутуарк.

В казахских СМИ популярна другая версия. На родине Айсултана уверены, что молодой человек всего лишь попытался пробраться в квартиру по стене и водосточной трубе. Так он хотел помочь подруге, которая осталась без ключей за захлопнувшейся дверью. Назарбаев попал в апартаменты через балкон, а когда открыл дверь его уже ждали полицейские, пишет 360TV.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Поставки российских С-400 Турция ждет на следующей неделе
Сергей Рябков рассказал об основной работе МИД после встречи Путина и Трампа
Минтруд: работа над списком запрещенных для женщин профессий продолжается
В России 80% считают неуместными поцелуи между мужчинами
"Вертолеты России" создают арктическую версию самого тяжелого в мире Ми-26
В Москве концентрация вредных выбросов от автомобилей снижена вдвое
Организаторы рассказали о главных фишках «Нашествия»
ЦБ предлагает перевести банковский рынок на саморегулирование
"Ей позволено то, что другим не позволено": Джигурда заступился за Пугачеву
Путин: Россию и Италию связывают особые отношения взаимного доверия
Собянин: увеличение туристического потока в Москву связано с проведением фестивалей
В Москве появятся четыре площадки 5G до конца года
Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта
В России появится умная система для поиска неэкологичных авто