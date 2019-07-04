Генпрокуратура: На главу “Автодора” заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 14:36 2019-07-04T14:36:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Против главы “Автодора”, компании, которая является государственным холдингом, завели уголовное дело. Руководителя предприятия заподозрили в превышении должностных полномочий. Связано обвинение с серьезными нарушениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье.

- Большой объем нарушений был выявлен в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога" в Московской области. По ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сообщил генпрокурор России Юрий Чайка.

Также по информации ТАСС, запрос, поступивший в компанию от Генпрокуратуры по уголовному делу, связан с бывшим председателем правления "Автодора” Сергеем Кельбахом. Сейчас он занимает пост советника генерального директора РЖД.

Напомним, что в начале февраля Счетная палата информировала об отставании от плана строительства ЦКАД, хотя объект и вывели на финальную стадию работ. При этом после сдачи дороги в Подмосковье станет на две постоянные “пробки” меньше. Сдача запланировала на 2023-2025 год. А строить ее начали в 2011 году.

ИСТОЧНИК KP.RU