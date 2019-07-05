2019-07-05T10:12:05+03:00
Экономика

В ассоциации ПФ нашли способ увеличить пенсию до 56% от зарплаты

Такой вывод сделали в Национальной ассоциации пенсионных фондов
Елена АКИМОВА
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Специалисты придумали, как поднять пенсию до 56% от потерянного доходаСпециалисты придумали, как поднять пенсию до 56% от потерянного доходаФото: Мария ЛЕНЦ
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В Национальной ассоциации пенсионных фондов (НАПФ) нашли способ, как увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка.

Соответствующие выводы были сделаны после опроса НПФ (90% от общего объема рынка). Авторы отчета отмечают, что существенную прибавку к пенсии можно получить как при помощи работодателя, так и без него.

На сегодняшний день почти сравнялось число участников корпоративных программ и индивидуального НПО на стадии накоплений: 1,89 млн и 1,78 млн человек соответственно.

Средний размер взносов в корпоративных программах составляет порядка 46 тыс. в год, а в индивидуальных всего 5 тысяч. В конечном счете человек к выходу на пенсию имеет больший капитал и уровень дохода. Корпоративные программы считают перспективными, только в прошлом году взносы в систему НПО на 36 млрд рублей превысили выплаты.

В резюме исследователи пишут, что в текущих экономических условиях маловероятно изменение ситуации с накоплениями и изменение отношения к самостоятельному формированию пенсии.

- При дополнительных стимулах со стороны государства, корпоративные программы могут привлечь до 15 млн человек, - комментирует «Известиям» глава НАПФ Константин Угрюмов.

В вопросах индивидуального накопления все упирается в низкий уровень доходов населения. А чтобы продвигать корпоративную систему накоплений, предполагается снизить взносы до 5%: по 2 % будут вносить работодатель и гражданин, а 1% добавит государство.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что у москвичей появилась возможность проверить накопления на персональном пенсионном счете. Для этого нужно зайти в личный кабинет на портале и подключить новый сервис «Пенсионный фонд».

ИСТОЧНИК KP.RU

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