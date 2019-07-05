В Подмосковье ученые создали препарат для восстановления после инсульта

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-05T12:44:41+03:00

Ученые из Подмосковья создали уникальный препарат, который помогает восстановиться после инсульта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Клинические испытания могут начаться уже в этом году

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Подмосковные ученые создали уникальный препарат, который помогает восстанавливаться после инсульта. Препарат уже патентуют и совсем скоро могут начаться его клинические испытания.

На разработку препарата у ученых – Егора и Марии Туровских ушло восемь лет и миллионы рублей. Работы проводились в Институте биофизики клетки Российской академии наук.

Ученые рассказывают, что в состав вошли противовоспалительные соединения, они смогут предотвратить появления ишемических очагов. Препарат не только будет восстанавливать после инсульта, но и защитит от предынсультных состояний. Проще говоря, лекарство поможет организму генерировать новые клетки взамен погибших при инсульте.

Восстановление инсультных клеток с помощью препарата занимает всего восемь суток. Максимум десять. Обычно пораженные клетки начинают приходить в себя не ранее, чем через месяц.

На продолжение исследования ученые направят президентский грант, а в правительстве Московской области специалистам постоянно оказывают материальную помощь, в этом году было выделено 700 тысяч рублей, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU