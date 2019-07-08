2019-07-05T18:04:05+03:00
Общество

Всероссийский конкурс Завуч года 2019 - победитель получит главный приз 300 000 рублей

Медиагруппа "Актион - Образование" и журнал «Справочник заместителя директора школы» проводят первый Всероссийский конкурс Завуч года 2019
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Уже 4071 завуч от Калининграда до Владивостока соревнуются за право войти в престижный список «100 лучших завучей России». Победитель получит главный приз – 300 000 рублей. Те, кто займут 2-е и 3- места – 150 000 и 100 000 рублей соответственно.

Церемония награждения состоится в Москве 18 октября. На нее будут приглашены 10 финалистов, которые наберут наибольшее количество баллов. Кто из них станет победителем останется тайной вплоть до церемонии награждения.

Участие в конкурсе бесплатное. Необходимо только зарегистрироваться на сайте и выполнять задания, которые открыты до 31 июля. Расскажите о конкурсе завучу своей школы! А если вы - завуч, то зарегистрируйтесь прямо сейчас, не откладывая – время есть, но до финала его осталось не так много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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