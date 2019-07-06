2019-07-06T20:40:40+03:00
В мире

В Мексике задержаны семеро россиян

Граждан России не пустили в страну из-за претензий миграционных властей
Марина ВЕНЦОВА
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В Мексике задержаны семеро россиянВ Мексике задержаны семеро россиянФото: REUTERS
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Семерых граждан России не пустили в Мексику из-за претензий местных миграционных властей. В настоящее время россияне задержаны в аэропорту мексиканского города Канкун.

В российском посольстве отметили, что задержанные пребывают там уже около трех дней. При этом, как отметили в консульстве России, за помощью они не обращались. По данным дипмиссии, задержанные ждут обратного рейса.

Дипломаты также отметили, что гражданам РФ нередко отказывают во въезде в Мексику в аэропорту Канкуна в связи с несоответствием цели поездки той, которая была ранее заявлена, передает РИА Новости.

Кстати, сайт kp.ru писал, что среди тех, кто никак не может покинуть аэропорт Мексики, пара молодоженов из Краснодара Оксана Боровская и Андрей Клочков, которая поехала в свадебное путешествие в Канкун.

ИСТОЧНИК KP.RU

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