Партия Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции
Партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. Об этом говорится в комментарии, распространенном штаб-квартирой партии после объявления результатов экзит-полов.
Опросы на выходах с избирательных участков показали, что партия "Новая демократия" получит 38-40% голосов, а СИРИЗА поддержали примерно 26,5-30,5% избирателей.
"Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии. Это, впрочем, мы делали в ходе всей нашей деятельности", - цитирует ТАСС заявление партии.
В СИРИЗА заверили, что собираются отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии. В партии отметили, что в чрезвычайно трудных условиях смогли получить поддержку большого числа избирателей. Это говорит о том, что "СИРИЗА является главным и бесспорным выразителем левых, прогрессивных и демократических сил" в Греции.
ИСТОЧНИК KP.RU