Партия Ципраса признала поражение на выборах в парламент Греции

СЕГОДНЯ 23:04 2019-07-07T23:06:38+03:00

Премьер-министр Греции и лидер левой партии "Сириза" Алексис Ципрас выступает с речью после всеобщих парламентских выборов Фото: REUTERS

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Партия Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) премьер-министра Греции Алексиса Ципраса признала поражение на досрочных парламентских выборах. Об этом говорится в комментарии, распространенном штаб-квартирой партии после объявления результатов экзит-полов.

Опросы на выходах с избирательных участков показали, что партия "Новая демократия" получит 38-40% голосов, а СИРИЗА поддержали примерно 26,5-30,5% избирателей.

"Мы уважаем народный вердикт, который является квинтэссенцией демократии. Это, впрочем, мы делали в ходе всей нашей деятельности", - цитирует ТАСС заявление партии.

В СИРИЗА заверили, что собираются отстаивать народные завоевания с позиции главной оппозиционной партии. В партии отметили, что в чрезвычайно трудных условиях смогли получить поддержку большого числа избирателей. Это говорит о том, что "СИРИЗА является главным и бесспорным выразителем левых, прогрессивных и демократических сил" в Греции.

ИСТОЧНИК KP.RU