2019-07-08T13:18:30+03:00
Происшествия

Неизвестный разбил окна в здании Минздрава России в Москве

Инцидент произошел на улице Погодинская
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Полиция разыскивает хулигана, повредившего окна в здании Минздрава.Полиция разыскивает хулигана, повредившего окна в здании Минздрава.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Инцидент произошел в ночь на 7 июля на улице Погодинская в Москве. В полицию обратился заместитель директора по безопасности ФГБУ Минздрава России Николай Никитин. Мужчина сообщил, что обнаружил повреждения оконных рам на охраняемом им объекте.

"Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в районе 3 часов утра 7 июля неизвестный человек пробрался к зданию ФГБУ "ЦСП" Минздрав России на улице Погодинская и неустановленным предметом разбил оконный проем первого этажа. Вандал с места преступления скрылся." - рассказал "КП" источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция разыскивает хулигана, повредившего окна в здании Минздрава России. ФГБУ "Центр стратегического планирования" Министерства здравоохранения Российской Федерации создан на базе «Научно-исследовательского института экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н. Сысина». Центр является одним из ведущих научно-исследовательских и научно-методических российских медицинских профилактических учреждений страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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