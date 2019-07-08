2019-07-08T12:52:43+03:00
Спорт

Месси хотят отстранить от игр за сборную Аргентины

Дисквалификация может последовать за оскорбление в адрес Южноамериканской конфедерации футбола
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Месси могут отстранить от игр за национальную сборнуюМесси могут отстранить от игр за национальную сборнуюФото: REUTERS
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Легендарный нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины может быть дисквалифицирован на два года. Такое наказание может последовать за высказывания футболиста на завершившемся Кубке Америки. Соответствующее решение будет принимать Южноамериканская конфедерация футбола.

Свое скандальное заявление Леонель Мессии сделал после матча Бразилия — Аргентина. Футболист отметил, что судейская бригада не назначила пенальти после эпизода с падением аргентинского футболиста в штрафной. По мнению игрока, для принятия более справедливого решения арбитрам необходимо было воспользоваться помощью VAR.

«Я не пошел на церемонию награждения, потому что нам не нужно быть частью этой коррупции. Со всем неуважением, которое к нам проявили на протяжении всего турнира. Мы покидаем турнир с ощущением того, что могли сделать больше», — цитирует футболиста ФАН.

Помимо этого Месси добавил, что коррупция и арбитры не дают болельщикам насладиться футболом, передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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